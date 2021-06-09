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В топ-3 лучших сибирских вузов один новосибирский и два томских

Главная Общество
Новосибирск
09:46 9 Июня 2021
образование, университет, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Лучшим из сибирских учебных заведений в рейтинге вузов мира QS World University Rankings 2020 вновь стал Новосибирский государственный университет (НГУ). В России он уступил Московскому и Санкт-Петербургскому государственным университетам.

НГУ занял в рейтинге 246-е место. У него 38,8 балла. Четвертым в России указан Томский государственный университет – он на 272-м месте. В топ-3 сибирских вузов по расчетам QS World University Rankings также Томский политехнический университет.

Все упомянутые выше российские вузы по сравнению с предыдущим рейтингом потеряли от 17 до 22 позиций. Но как отметили в НГУ, этот университет на 68 позиций вырос в показателе «доля иностранных студентов», а также улучшил показатели научной продуктивности.

Как писали Sibnovosti.ru, QS World University Rankings рассчитывается английской компанией Quacquarelli Symonds совместно с изданием Times Higher Education с 2004 года. Он основан на оценке репутации вузов в академической среде и среди работодателей, цитируемости публикаций сотрудников, соотношении числа преподавателей и студентов, а также относительной численности иностранных преподавателей и иностранных студентов в вузе.

Фото: www.topuniversities.com

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