В Новосибирской области приняли «креативную» концепцию

В Новосибирской области утвердили концепцию развития в регионе креативных индустрий. Целями документа названы создание условий для высоких темпов роста этого сектора экономики и творческая самореализация новосибирцев.

До 31 августа 2021 года в области предстоит разработать приоритетные проекты развития креативных индустрий. В их числе сайт правительства региона называет анимационный кластер, медиа-парк, арт-резиденции с центрами коллективного пользования по производству ремесленной, гастрономической, интеллектуальной продукции и услуг.

В концепцию также вошел проект «Мотив Сибири». Он предполагает создание производственных цепочек промышленного и ремесленного продукта легкой промышленности, отделочных материалов, продукции двойного назначения. На пустующих и ветхих территориях Новосибирска должны появится креативные кластеры. В свою очередь, проект «Музей науки» призван развивать научный и детский образовательный туризм.

Реализацией концепции развития креативных индустрий займутся областные власти и мэрия Новосибирска, вузы и АО «Агентство инвестиционного развития региона».

Фото: сайт правительства Новосибирской области