Началось благоустройство новосибирского сквера им. Гагарина

В Новосибирске началось благоустройство сквера им. Гагарина. Работы стартовали с демонтажа опор освещения.

О начале благоустройства сообщили в муниципальном управлении по благоустройству общественных пространств. В рамках первого этапа проекта проведут устройство освещения и системы безопасности. Пройдет реконструкция одной из входных групп.

Сквер расположен в Ленинском районе Новосибирска. Как писали Sibnovosti.ru, дизайн-проект благоустройства разработало ООО «Архофис». Заказчиком работ выступает МКУ «Горзеленхоз», подрядчиком - ООО УЗСК «Стрижи». Благоустройство должно завершиться к 30 августа 2021 года.

Фото: дизайн-проект благоустройства сквера им. Гагарина