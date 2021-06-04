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Началось благоустройство новосибирского сквера им. Гагарина

Главная Общество
Новосибирск
10:07 4 Июня 2021
благоустройство, работы, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске началось благоустройство сквера им. Гагарина. Работы стартовали с демонтажа опор освещения.

О начале благоустройства сообщили в муниципальном управлении по благоустройству общественных пространств. В рамках первого этапа проекта проведут устройство освещения и системы безопасности. Пройдет реконструкция одной из входных групп.

Сквер расположен в Ленинском районе Новосибирска. Как писали Sibnovosti.ru, дизайн-проект благоустройства разработало ООО «Архофис». Заказчиком работ выступает МКУ «Горзеленхоз», подрядчиком - ООО УЗСК «Стрижи». Благоустройство должно завершиться к 30 августа 2021 года.

Фото: дизайн-проект благоустройства сквера им. Гагарина

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