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В Новосибирске проходит опрос о переименовании улицы Свердлова

Главная Общество
Новосибирск
09:56 3 Июня 2021
улица, название, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске предложили переименовать ул. Свердлова. Она находится в самом центре города и проходит у зданий областного правительства и Новосибирского художественного музея.  

В связи с этим мэрия Новосибирска проводит опрос о целесообразности переименования. Он стартовал в онлайн-режиме 2 июня и завершится 8 июня.

В качестве альтернативных предложено несколько вариантов. В их числе «площадь Александра Невского», «Александровская площадь» (в честь трех государственных деятелей - князя Александра Невского, императора Александра III и маршала авиации Александра Покрышкина) и ​«Новониколаевская площадь» (от дореволюционного названия Новосибирска).

Ул. Свердлова до 1920 года носила название Воронцовская в честь участника войны 1812 года генерала-фельдмаршала Михаила Воронцова.

Фото: pixabay.com

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