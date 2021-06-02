В новосибирском аэропорту внедряют блокчейн-оплату заправки самолетов

Собственную блокчейн-платформу Smart Fuel, ускоряющую ряд процессов при заправке самолетов, разработала и внедрила «Газпромнефть-Аэро» – оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти».

Цифровой сервис позволяет поставщику топлива и авиакомпаниям полностью перейти на электронный документооборот. Кроме этого, система дает возможность отказаться от стопроцентной предоплаты за топливо и рассчитываться в течение 15 секунд в момент заправки, ранее это занимало 4-5 дней. Благодаря технологии блокчейн информация о сделках защищена и доступна только участникам процесса.

К системе бизнеса «Газпром нефти» подключился международный аэропорт Толмачево в Новосибирске, где с использованием Smart Fuel теперь заправляют рейсы авиакомпаний Utair и Smartavia. До конца года систему планируют внедрить и в других аэропортах с топливозаправочными комплексами «Газпром нефти». Партнерами проекта выступают ВТБ и Райффайзенбанк. Отметим, цифровая система Smart Fuel зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ.

фото: пресс-служба «Газпром нефти»