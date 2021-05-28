В Орске пытаются нормализовать водоснабжение с помощью десятков насосов

В Орск доставляются десятки насосов. Они призваны нормализовать ситуацию с водоснабжением в городе.

По данным правительства Оренбургской области, первая партия из шести насосов была доставлена в Орск 24 мая. Ожидается вторая партия из 20 насосных агрегатов. Предполагается, что установка оборудования завершится 28 мая.

«Согласно сведениям, представленным ООО «Росводоканал Орск», разработан и реализуется комплекс оперативных мер. Запущен технический водовод. Это позволило снизить потребление питьевой воды для полива приусадебных участков», - отметил также сайт регионального правительства.

Речь идет о поставках агрегатов производства АО «Ливнынасос».

«Благодаря установке нового оборудования общая производительность насосных станций 1-го подъема Кумакского водозабора увеличится на 1,25 тыс. куб. м в час. Из указанных 26 насосных агрегатов 21 предназначен для Кумакского водозабора, четыре – для локальной установки, еще один смонтируют на скважине № 5», - сообщили в компании «Росводоканал Орск».

Перебои с водоснабжением начались в Орске в середине мая. Одной из причин специалисты назвали аномально жаркую погоду.

Фото: сайт компании «Росводоканал Орск»