Let L410 Turbolet доставят новосибирцев в алтайскую глубинку

Из Новосибирска впервые будут организованы прямые перелеты в два районных центра Республики Алтай. Усть-Кокса и Кош-Агач популярны у туристов, посещающих этот регион.

О предстоящем открытии рейсов сообщил новосибирский аэропорт Толмачёво им Покрышкина. Их будет осуществлять авиакомпания «Сибирская легкая авиация» на двухмоторных Let L410 Turbolet. Они могут взять на борт 17 пассажиров.

Трехчасовой рейс СЛ-79 Новосибирск – Усть-Кокса будет выполняться по пятницам с промежуточной посадкой в Горно-Алтайске. Рейс СЛ-50 по воскресеньям в Кош-Агач также будет с промежуточной посадкой в столице Республики Алтай.

Как писали Sibnovosti.ru, авиарейсы из Горно-Алтайска в Усть-Коксу и Кош-Агач были восстановлены после долгого перерыва весной прошлого года.

Фото: страница авиакомпании «Сибирская легкая авиация» в соцсети «ВКонтакте»