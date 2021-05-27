В Новосибирске можно протестировать детей на их готовность к спорту

В Новосибирске начал работу специализированный центр тестирования детей. Его сотрудники будут выяснять предрасположенность ребят к занятию различными видами спорта.

По данным правительства Новосибирской области, тестирование в новом центре проходит шесть этапов, включая антропометрические, психофизиологические спортивные исследования. Всего измеряется более 50 параметров. Так, например, спортивные тестирования определяют силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость детей.

«Методика рассчитана на детей в возрасте от пяти с половиной до 12 лет вне зависимости от наличия и уровня спортивной подготовленности. По завершению тестирования проводится интерпретация полученных результатов с уточнением, на что необходимо обратить внимание и почему рекомендованы конкретные виды спорта», - отметили в пресс-службе правительства.

В июне запланировано проведение тестирования воспитанников спортивной школы по хоккею «Сибирь».

Фото: сайт правительства Новосибирской области