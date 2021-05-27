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В Новосибирске запланировали монастырский сад

Главная Общество
Новосибирск
10:22 27 Мая 2021
благоустройство, опрос, сады
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска намерена обустроить сквер на ул. Фадеева. В связи с этим пройдет обсуждение дизайн-проекта благоустройства этой территории.

Обсуждение проведет управление по благоустройству общественных пространств мэрии. Оно состоится как в онлайн-режиме (до 9 июня), так и формате презентации с обсуждением (8 июня).

Территория сквера расположена в границах ул. Оптической, Целинной, Тайшетской и Сухановской. Разработчиками дизайн-проекта являются архитектурные бюро Вячеслава Никольского и SolArt.

«Основная идея проекта заключается в создании образа монастырского сада, так как будущий сквер расположен рядом с православным храмом во имя святого великомученика Георгия Победоносца», - сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, в сквере предполагается провести озеленение, обустроить дорожки, провести освещение и т. д.

«Так как в основе концепции озеленения лежит образ монастырского сада, которому свойственны плодовые деревья и медоносные растения, используются яблони ягодные, груша уссурийская, шиповник, для центрального цветочного акцента - тимьян, овсянница, шалфей и ромашка. Основная площадь озеленения это универсальный газон», - говорится, в частности, в дизайн-проекте.

Фото: дизайн-проект обустройства сквера на ул. Фадеева

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