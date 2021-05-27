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Более половины новосибирцев одобрили сервис проката электросамокатов

Главная Общество
Новосибирск
09:32 27 Мая 2021
опрос, город, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска провела опрос горожан, касающийся целесообразности массового использования самокатов на городских улицах. В нем приняли участие 5,4 тыс. новосибирцев.

Опрос завершился 23 мая. Он проходил в режиме онлайн на муниципальном портале Новосибирска и портале «Госуслуги». Возраст большей части новосибирцев, высказавших свое мнение, - от 25 до 44 лет.

По данным пресс-центра мэрии, немногим более половины опрошенных одобрили появление услуги по прокату электросамокатов. Против высказалась треть участников опроса.

«По данным опроса на муниципальном портале, доли тех, кто не готов пользоваться самокатом, и тех, кто готов, приблизительно равны», - сообщили также в городской администрации.

По мнению большей части опрошенных, в Новосибирске не хватает инфраструктуры для комфортной езды. Многие горожане отметили необходимость создания велодорожек на тротуарах и ограничения скоростного режима.

Фото: pixabay.com

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