Три новосибирских проекта заявлены на всероссийский конкурс по благоустройству

Три новосибирских города на этот раз направили свои заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В их числе Искитим, Тогучин и Купино.

По данным пресс-службы правительства региона, в Искитиме подготовили проект «Благоустройство пляжной зоны отдыха на берегу р. Бердь в микрорайоне Заречный». Он предполагает создание общественной территории рекреации и активного отдыха, которая получила название «Бобры».

В Купино намерены благоустроить Новособорную площадь, а в Тогучине - парк «Город солнца». В нем, помимо прочего, предполагается разместить арт-объекты в виде модели солнечной системы.

Конкурс ежегодно проводит федеральное министерство строительства и ЖКХ. Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в числе его победителей от Новосибирской области оказались Купино, Карасук и Куйбышев. На этот раз победителей предстоит определить до 1 сентября. Статус победителя означает получение федерального гранта на финансирование заявленного проекта.

Фото: сайт правительства Новосибирской области