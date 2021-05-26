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Три новосибирских проекта заявлены на всероссийский конкурс по благоустройству

Главная Общество
Новосибирск
13:25 26 Мая 2021
благоустройство, конкурс, города
Автор: Sibnovosti.ru
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Три новосибирских города на этот раз направили свои заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В их числе Искитим, Тогучин и Купино.

По данным пресс-службы правительства региона, в Искитиме подготовили проект «Благоустройство пляжной зоны отдыха на берегу р. Бердь в микрорайоне Заречный». Он предполагает создание общественной территории рекреации и активного отдыха, которая получила название «Бобры».

В Купино намерены благоустроить Новособорную площадь, а в Тогучине - парк «Город солнца». В нем, помимо прочего, предполагается разместить арт-объекты в виде модели солнечной системы.

Конкурс ежегодно проводит федеральное министерство строительства и ЖКХ. Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в числе его победителей от Новосибирской области оказались Купино, Карасук и Куйбышев. На этот раз победителей предстоит определить до 1 сентября. Статус победителя означает получение федерального гранта на финансирование заявленного проекта. 

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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