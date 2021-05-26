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Новосибирский парк занимает новые площади

Главная Общество
Новосибирск
09:24 26 Мая 2021
парк, благоустройство, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска решила увеличить территорию Затулинского дисперсного парка. В его состав войдут еще два участка.

О планах благоустройства в ходе выездного совещания рассказала вице-мэр Анна Терешкова. Предстоящие работы рассчитаны на два года.

«В этом году мы планируем благоустроить территорию перед кинотеатром «Рассвет», в следующем году – сквер у магазина «Сибирь» – объединим их в единое пространство», – уточнила она.

Как писали Sibnovosti.ru, первый этап создания Затулинского дисперсного парка был завершен в сентябре прошлого года. Тогда была благоустроена территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща», где находятся «Затулинский городок аттракционов» и сквер «Союз кировчан». Объем финансирования превысил 180 млн руб.

Дизайн-проект благоустройства парка в Кировском районе разработали московское бюро «Стрелка» и новосибирская мастерская «Адаптик-А». Он предполагает единую концепцию для нескольких, ранее не связанных друг с другом зон. Генподрядчиком выступает ООО «Премиумстрой».

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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