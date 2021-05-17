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Новосибирскую реку очистят за счет федерального бюджета

Главная Общество
Новосибирск
14:38 17 Мая 2021
река, чистота, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные федеральные средства на очистку рек и озер. Решение об этом принял кабмин.

Согласно сообщению правительства, всего средства получат семь регионов. Общая сумма – 138,7 млн руб. Новосибирская область стала единственным сибирским субъектом федерации в этом списке.

«Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Его цель – к 2024 году очистить крупнейшие реки и озера, освободить от мусора их берега, создать комфортные условия для проживания граждан и улучшить экологическую обстановку в целом», - говорится в сообщении правительства.

Сам документ о распределении средств еще не опубликован. В марте этого года правительство Новосибирской области со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова сообщило о том, что в новосибирском селе Довольное расчистят реку Баган. На это из федерального бюджета направят 12,3 млн руб.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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