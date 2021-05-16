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Началось благоустройство парка у нового новосибирского ЛДС

Главная Общество
Новосибирск
11:27 16 Мая 2021
парк, благоустройство, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Возле строящегося в Новосибирске ледового дворца спорта началось благоустройство спортивного парка. Он получил рабочее название «Арена».

Предполагается, что в этот парк новосибирцы и гости города будут попадать, выходя из новой станции метро «Спортивная». Площадь благоустройства составит почти 16 га, из которых 11,9 га придется на озеленение.

«В разных частях парка появятся детские и спортивные площадки, зона скейтборда, полоса препятствий для детей 7-16 лет. Также будут созданы маршруты для неторопливых прогулок, тропинки для бега и скандинавской ходьбы, велодорожки… Зимой вместо велодорожек появятся лыжные трассы, а в центре парка – каток», - рассказали в пресс-центре мэрии.

Работы в качестве генподрядчика ведет ООО «Премиумстрой». Финансирование проекта в объеме 433,6 млн руб. идет из областного бюджета.  

Как писали Sibnovosti.ru, осенью этого года завершится благоустройство крупнейшего парка Новосибирска – Заельцовского.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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