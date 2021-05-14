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Благоустройство крупнейшего новосибирского парка завершится в этом году

Главная Общество
Новосибирск
09:58 14 Мая 2021
срок, парк, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска решили ускорить благоустройство Заельцовского парка. Работы должны завершиться уже осенью этого года.

«Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон – до сентября-октября 2021 года», - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Заельцовский – самый крупный парк Новосибирска. Его площадь превышает 38 га. Благоустройство проводится на общей площади 7 га. Оно включает обустройство прогулочных зон, троп и велосипедных дорожек, замену входных групп, обновление парковой мебели, установку спортивных комплексов и детских площадок.

Как писали Sibnovosti.ru, благоустройством занимается ООО «Премиумстрой». Контракт с компанией заключен на сумму 170,65 млн руб.

Фото: дизайн-проект благоустройства МАУК «ПКиО «Заельцовский»

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