Благоустройство крупнейшего новосибирского парка завершится в этом году

Власти Новосибирска решили ускорить благоустройство Заельцовского парка. Работы должны завершиться уже осенью этого года.

«Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон – до сентября-октября 2021 года», - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Заельцовский – самый крупный парк Новосибирска. Его площадь превышает 38 га. Благоустройство проводится на общей площади 7 га. Оно включает обустройство прогулочных зон, троп и велосипедных дорожек, замену входных групп, обновление парковой мебели, установку спортивных комплексов и детских площадок.

Как писали Sibnovosti.ru, благоустройством занимается ООО «Премиумстрой». Контракт с компанией заключен на сумму 170,65 млн руб.

Фото: дизайн-проект благоустройства МАУК «ПКиО «Заельцовский»