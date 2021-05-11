Станции «Речной вокзал» новосибирского метро расширят пропускную способность

Руководство МУП «Новосибирский метрополитен» увеличит число турникетов и проходов на станции «Речной вокзал». Решение было принято, чтобы избежать такого скопления пассажиров перед станцией, какое имело место во время празднования 9 Мая.

«Скопление людей было вызвано наличием большого числа желающих посмотреть на салют на Михайловской набережной», - говорится в сообщении предприятия.

Праздничный салют прогремел в Новосибирске в 22:00. После его завершения большое число горожан направилось на «Речной вокзал» - ближайшую к набережной станцию.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, автоматы турникетов разработки 1973 года будут заменены на новые. Эти работы планируется провести в первом квартале 2022 года.

«Речной вокзал» находится на четвертом месте среди станций метрополитена по пассажиропотоку. В 2020 году на него пришлось почти 10% общего числа пассажиров подземки.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»