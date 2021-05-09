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Оренбургский комплекс «Салют, Победа!» будет работать по выходным

Главная Общество
Новосибирск
11:40 9 Мая 2021
музей, комплекс, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге после завершения первого этапа реновации открылся музейно-выставочный комплекс «Салют, Победа!». Но он будет работать только в выходные и праздничные дни - в будни допуск закроют из-за продолжающихся строительных работ.

По данным правительства Оренбургской области, в рамках первого этапа реновации, помимо прочего, восстановили и привели в надлежащее состояние 29 единиц техники и боевых орудий. Это примерно половина собранной для комплекса коллекции.

«Наша единственная просьба к гостям - бережно относиться к тому, что создано за 15-летнюю историю парка в целом и, в частности, за последний год. Слишком свежи в памяти воспоминания 9 мая 2018 года, когда после Дня Победы музейный комплекс пришлось закрывать на неделю для того, чтобы в буквальном смысле слова залечить раны – отремонтировать разбитые стёкла и вырванные «с корнем» детали машин, разорванную обшивку самолетов, сломанные скамейки», - обратилась к будущим посетителям заведующая военно-историческим отделом Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Елена Богданова.

Поддержать порядок на территории комплекса помогут сотрудники полиции и оренбургские казаки.

Фото: официальный сайт Оренбургской области

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