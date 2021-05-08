В Новосибирске завершился отопительный сезон

Сегодня в Новосибирске завершился отопительный период. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

В городе установилась теплая погода. Как пояснили в пресс-центре мэрии, согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжение пяти дней. 7 мая стал таким пятым днем.

Городские службы начинают подготовку к отопительному сезону 2021-2022. На следующей неделе энергетики приступят к гидравлическим испытаниям.

«В Новосибирске первыми проверку на прочность и плотность пройдут тепловые сети от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Испытания стартуют 12 мая. В зоне отключения горячей воды окажется часть домов в шести районах города: Железнодорожном, Заельцовском, Центральном, Дзержинском, Ленинском и Кировском», - говорится в сообщении новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Фото: сайт ООО «Сибирская генерирующая компания»