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День Победы в центре Новосибирска будет безалкогольным

Главная Общество
Новосибирск
12:10 6 Мая 2021
алкоголь, запрет, праздник, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В День Победы 9 мая в центре Новосибирска ограничат продажу алкоголя, а также напитков в стеклянной таре. По распоряжению местной мэрии, запрет вводится с 9 утра до пяти вечера.

«В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, подписано постановление мэрии о запрете розничной торговли алкогольной продукцией 9 мая с 09:00 до 17:00», — заявили сегодня в мэрии.

В документе прописаны границы участка, на который распространяется запрет. Это улицы Фрунзе, Каменская, Ипподромская, Советская, Октябрьская магистраль и Красный проспект.

Также мэрия прописала рекомендацию для летних кафе. Им предложено закрыться в 23:00.

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