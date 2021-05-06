День Победы в центре Новосибирска будет безалкогольным

В День Победы 9 мая в центре Новосибирска ограничат продажу алкоголя, а также напитков в стеклянной таре. По распоряжению местной мэрии, запрет вводится с 9 утра до пяти вечера.

«В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, подписано постановление мэрии о запрете розничной торговли алкогольной продукцией 9 мая с 09:00 до 17:00», — заявили сегодня в мэрии.

В документе прописаны границы участка, на который распространяется запрет. Это улицы Фрунзе, Каменская, Ипподромская, Советская, Октябрьская магистраль и Красный проспект.

Также мэрия прописала рекомендацию для летних кафе. Им предложено закрыться в 23:00.