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В Новосибирске горожане встретились с медведем и вызвали спасателей

Главная Общество
Новосибирск
19:00 2 Мая 2021
происшествия, новосибирск, медведь
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Нежданная встреча с медведем произошла утром 2 мая в районе поселка Озерный неподалеку от Северного объезда. В ЕДДС рассказали, что сообщение в службу «112» о том, что рядом с населенным пунктом замечен лесной хищник, поступил в 10:35 часов. Мужчина рассказал, что заметил медведя в квадрате между рекой Обью, Краснояровским шоссе и Северным объездом.

Очевидцы, вызвавшие спасателей, сообщили, что их о возможной встрече с медведем предупредил мужчина, который вышел из леса с собакой.

- Мы были от медведя в 300 метрах. Вызвали службу спасения, — рассказали очевидцы корреспонденту НГС.

Фото:animalreader.ru

 

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