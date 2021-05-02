В Новосибирске на стройке подземной парковки рухнула стена

В субботу, 1 мая, в Октябрьском районе Новосибирска на стройке подземной парковки возле дома на Ключ-Камышенском плато, 26/1, где ведет работы компания АО «СтройГрупп», размыло грунт и обрушились дорога и блочная стена.

Инцидент произошел днем, около 17:10 часов. Местные жители услышали грохот и почувствовали вибрацию дома. Оказалось, что рухнула стена из бетонных блоков, которую подмыло дождем. Новосибирцы рассказывают, что еще раньше замечали трещины в асфальте, а край котлована начал разрушаться еще в апреле. Взволнованные жители обратили на это внимание строителей, но те ограничились тем, что повесили на забор стройки повесили объявление о том, что «Работы по строительству подземной парковки ведутся согласно утвержденного и прошедшего Главэкспертизу проекта. АО "СтройГрупп" гарантирует невозможность обрушения откоса котлована».

«Но сегодня рухнула стена вместе с откосом», — рассказали НГС жители дома.

Заместитель директора по капитальному строительству АО «СтройГрупп» Яков Хенкен сообщил журналистам, что компания в курсе произошедшего. По его словам, специалисты неверно произвели расчеты, но сам проект прошел экспертизу. Решение будет принято лишь после того, как участок осмотрят проектировщики.

Фото: с сайта ngs.ru