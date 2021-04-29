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В Новосибирске задержан руководитель Центра зимних видов спорта

Главная Общество
Новосибирск
10:50 29 Апреля 2021
происшествия, задержание, директор, новосибирск
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В Новосибирске в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержан директор новосибирского муниципального Центра зимних видов спорта Владимир Бочкарев, сообщил ТАСС источник в органах власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Подробности задержания пока не уточняются. Представители правоохранительных органов официальных комментариев пока не давали. По неподтвержденным данным вчера, 28 апреля, в Центре провели обыск и выемку документов.

Напомним, что муниципальное учреждение "Центр зимних видов спорта" было образовано в Новосибирске в 2011 году. В центре занимаются подготовкой спортсменов в таких дисциплинах, как лыжные гонки, хоккей с шайбой, фигурное катание, керлинг и хоккей с мячом.

В июле 2017 был задержан экс-директор Центра зимних видов спорта Константин Каширин вместе с руководителем ООО «МаленГрупп» Максимом Фишером. Их обвиняли в хищении бюджета 2,2 млн рублей приобретении хоккейной коробки для ледового комплекса «Локомотив».  Позже задержанные полностью признали свою вину и получили по три года условно.

Фото с сайта © Центр зимних видов спорта

 

 

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