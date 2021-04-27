Выпускники из Новосибирска продолжат учиться в нерабочие дни мая

Учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов в Новосибирске не будут отдыхать с 1 по 10 мая. Ребята продолжат учебу в период с 4 по 7 мая, об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Напомним, в прошедшую пятницу президент Владимир Путин объявил о продлении майских праздников, объявив нерабочими дни с 4 по 7 мая. Причиной стала нестабильная ситуация с распространением коронавируса, рекомендацию о продлении выходных озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её предложение поддержал и президент России, подписав соответствующий указ.

"На майские праздники будет продолжен учебный процесс для выпускников, для выпускных классов - 9-го и 11-го. По остальным классам решение примет непосредственно администрация школ», - сказал Анатолий Локоть отметив, что в случае продления выходных дней, на такое же количество часов, дней в конечном итоге будет продлен учебный год.

Ранее губернатор Андрей Травников поручил обеспечить бесперебойную работу всех служб и подразделений на период майских праздников. Также в регионе, несмотря на праздничные дни, будет продолжена вакцинация от COVID-19.