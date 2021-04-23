Жителям Новосибирска разрешили сходить на парад Победы

Заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов подчеркнул, что новосибирцам нужно будет сохранять социальную дистанцию и соблюдать масочный режим.

Свободный доступ для зрителей будет организован со стороны улицы Ленина, рядом с мэрией проход будет ограничен.

В этом году в параде Победы примут участие 55 единиц техники и больше 2 000 военных. На площади Ленина установят трибуну для ветеранов, ожидается, что мероприятие посетят 75 ветеранов, после того они сдадут тесты ПЦР на коронавирус.

«В этом году праздник девизом праздника станет лозунг «Всё для фронта, всё для Победы», как было во время Великой Отечественной войны. Поэтому на всех мы рассказываем о событиях, которые происходили четыре года во время войны», — отметила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В этом году из-за ограничений пандемии коронавируса не будет концертной программы в День Победы не будет и митинга на Монументе Славы. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате, об этом сообщали Sibnovosti.ru.

В мэрии сообщили, что в 15:00 часов на площади Калинина заложат камень в честь будущей стелы «Город трудовой доблести», а праздничный салют новосибирцы увидят в 22:00 часа на Михайловской набережной.