В Новосибирске перекроют движение из-за забега в честь Дня Победы

Завтра, 24 апреля, в Новосибирске будет временно изменена схема движения автомобилей, часть улиц перекроют, так как на левом берегу будет проводится легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В период с 8:00 до 14:00 часов движение перекроют на ул. Станиславского (участок между площадями Станиславского и Труда); ул. Плахотного (от Петропавловской до Костычева); ул. Пархоменко (от Станиславского до Римского-Корсакова); ул. Котовского (участок между домами № 21 и 27).

В администрации отмечают: чтобы не осложнить дорожную ситуацию, будет организован проезд по соседним улицам.

Напомним, в эстафета пройдет в 72-й раз, в этом году в эстафете примут участие более 1000 человек.