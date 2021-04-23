23 апреля
Новосибирск
погода +9 °C
76.42
 
€ 92.04
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске перекроют движение из-за забега в честь Дня Победы

Главная Общество
Новосибирск
14:30 23 Апреля 2021
забег, эстафета, общество
версия для печати Ico_print

Завтра, 24 апреля, в Новосибирске будет временно изменена схема движения автомобилей, часть улиц перекроют, так как на левом берегу будет проводится легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В период с 8:00 до 14:00 часов движение перекроют на ул. Станиславского (участок между площадями Станиславского и Труда); ул. Плахотного (от Петропавловской до Костычева); ул. Пархоменко (от Станиславского до Римского-Корсакова); ул. Котовского (участок между домами № 21 и 27).

В администрации отмечают: чтобы не осложнить дорожную ситуацию, будет организован проезд по соседним улицам.

Напомним, в эстафета пройдет в 72-й раз, в этом году в эстафете примут участие более 1000 человек.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области учеников заставляют босиком идти до класса

В Новосибирской области учеников заставляют босиком идти до класса

22 Апреля 2021 г.
Об этом СМИ рассказали возмущенные родители
Новости Новосибирска: Россия встретит своих граждан двойным тестом на коронавирус

Россия встретит своих граждан двойным тестом на коронавирус

21 Апреля 2021 г.
Такое постановление вынес Роспотребнадзор
Новости Новосибирска: В Новосибирске запланировали отремонтировать 140 дворов

В Новосибирске запланировали отремонтировать 140 дворов

19 Апреля 2021 г.
Общие расходы составят 340 млн рублей
Новости Новосибирска: COVID-19 в Новосибирской области развернул тренд

COVID-19 в Новосибирской области развернул тренд

16 Апреля 2021 г.
В регионе перестало сокращаться число новых случаев заражения
Новости Новосибирска: «Зеленый совет» примет участие в охране и содержании зеленых зон Новосибирска

«Зеленый совет» примет участие в охране и содержании зеленых зон Новосибирска

14 Апреля 2021 г.
Создан новый совещательный орган
Новости Новосибирска: Томичи разработали для новосибирцев дизайн-проект сквера

Томичи разработали для новосибирцев дизайн-проект сквера

13 Апреля 2021 г.
Он займет более 0,5 гектара
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирское и томское предприятия получат займы ФРП

Новосибирское и томское предприятия получат займы ФРП

21 Апреля 2021 г.
«Новосибирский электровозоремонтный завод» перевооружит цех ремонта колесных пар
Новости Новосибирска: В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

В хоккейной «Сибири» меняется тренерский штаб

20 Апреля 2021 г.
Ассистентом главного тренера назначен чемпион мира 2009 года Виталий Атюшов
Новости Новосибирска: Свет в конце перехода: завершена реконструкция первой очереди объекта в центре Новосибирска

Свет в конце перехода: завершена реконструкция первой очереди объекта в центре Новосибирска

21 Апреля 2021 г.
Полностью работы завершат летом этого года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru