В Новосибирской области учеников заставляют босиком идти до класса

В школе №12 города Бердска ввели правила, которые удивили и учеников, и детей. Администрация школы запретила заходить в учебное заведение без «сменки» или бахил. Об этом журналистам рассказал читатель «Бердск-Онлайн».

Родители учеников таким нововведением оказались недовольны, ведь детям приходится снимать уличную обувь у входа и до классного кабинета или гардероба, где хранится сменная обувь, идти босиком. Впрочем, есть вариант всегда носить «сменку» с собой.

«У меня вопросы: для какой цели мы заказываем в классные кабинеты шкафы и прочую мебель, если все должны носить с собой? С чего это в школе нужно находиться в бахилах? Это не медицинское учреждение. Если не хватает кадрового персонала, то, наверное, это не проблемы детей и их родителей», - рассказал возмущенный читатель журналистам.

Правда, директор школы Ирина Ачикалова в своем комментарии СМИ, с таким мнением не согласилась и пояснила, что осенью и весной все в школе обязаны носить сменную обувь, это правило введено локальным приказом образовательного учреждения. Директор подтвердила, что переобуться следует у входа в школу. Можно надеть бахилы и дойти до кабинета или гардероба и переобуться уже там. Но, к сожалению, бахилы школа не предоставляет, и ученикам, и родителям, решившим посетить учебное заведение, придется купить их за свой счет.

Босоногих детей в школе директор не видела, но пообещала разобраться в этом вопросе.

Фото: "Бердск-Онлайн"