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Россия встретит своих граждан двойным тестом на коронавирус

Главная Общество
Новосибирск
13:07 21 Апреля 2021
тест, туристы, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 мая прибывающие из-за рубежа россияне должны будут дважды делать тест на коронавирус. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Тест должен быть проведен с интервалом в пять суток. Такое постановление вынес Роспотребнадзор. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для туристов, которые возвращаются из Турции и Танзании, это требование актуально уже сейчас. Иностранцев, прибывающих в Россию, будут выборочно тестировать прямо в аэропорту.

Фото: «Общественное телевидение России»

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