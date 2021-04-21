Россия встретит своих граждан двойным тестом на коронавирус

С 1 мая прибывающие из-за рубежа россияне должны будут дважды делать тест на коронавирус. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Тест должен быть проведен с интервалом в пять суток. Такое постановление вынес Роспотребнадзор. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для туристов, которые возвращаются из Турции и Танзании, это требование актуально уже сейчас. Иностранцев, прибывающих в Россию, будут выборочно тестировать прямо в аэропорту.

Фото: «Общественное телевидение России»