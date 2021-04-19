В Новосибирске запланировали отремонтировать 140 дворов

Благоустройство дворов в Новосибирске в этом году стартует 11 мая. Предполагается, что работы пройдут, как минимум, на 140 площадках.

По данным городских властей, 17 дворов предстоит отремонтировать по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Остальные - преимущественно за счет городского бюджета. Общие расходы составят 340 млн руб.

«Эти планы могут измениться за счет увеличения софинансирования. Все зависит от финансовых возможностей областного и городского бюджетов», - отметил также мэр Анатолий Локоть.

Год назад власти Новосибирска сообщали о том, что в 2020 году предполагается провести работы в 266 дворах. В итоге было отремонтировано 292 двора.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook