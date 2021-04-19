19 апреля
Новосибирск
погода -7 °C
75.55
 
€ 90.46
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирске запланировали отремонтировать 140 дворов

Главная Общество
Новосибирск
09:25 19 Апреля 2021
благоустройство, план, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Благоустройство дворов в Новосибирске в этом году стартует 11 мая. Предполагается, что работы пройдут, как минимум, на 140 площадках.

По данным городских властей, 17 дворов предстоит отремонтировать по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Остальные - преимущественно за счет городского бюджета. Общие расходы составят 340 млн руб.

«Эти планы могут измениться за счет увеличения софинансирования. Все зависит от финансовых возможностей областного и городского бюджетов», - отметил также мэр Анатолий Локоть.

Год назад власти Новосибирска сообщали о том, что в 2020 году предполагается провести работы в 266 дворах. В итоге было отремонтировано 292 двора.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: COVID-19 в Новосибирской области развернул тренд

COVID-19 в Новосибирской области развернул тренд

16 Апреля 2021 г.
В регионе перестало сокращаться число новых случаев заражения
Новости Новосибирска: «Зеленый совет» примет участие в охране и содержании зеленых зон Новосибирска

«Зеленый совет» примет участие в охране и содержании зеленых зон Новосибирска

14 Апреля 2021 г.
Создан новый совещательный орган
Новости Новосибирска: Томичи разработали для новосибирцев дизайн-проект сквера

Томичи разработали для новосибирцев дизайн-проект сквера

13 Апреля 2021 г.
Он займет более 0,5 гектара
Новости Новосибирска: Прокуратура добивается от мэрии Новосибирска определения мест для выгула животных

Прокуратура добивается от мэрии Новосибирска определения мест для выгула животных

13 Апреля 2021 г.
Иск ведомства удовлетворил райсуд
Новости Новосибирска: Дмитрий Билан отдохнул в заброшенном новосибирском санатории

Дмитрий Билан отдохнул в заброшенном новосибирском санатории

13 Апреля 2021 г.
Эстрадный певец сделал фотосессию в «Речкуновском»
Новости Новосибирска: В Оренбурге обновили дом-музей Гагариных

В Оренбурге обновили дом-музей Гагариных

13 Апреля 2021 г.
Работы шли около двух лет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Дальневосточный гектар» станет арктическим

«Дальневосточный гектар» станет арктическим

16 Апреля 2021 г.
Правительство РФ расширит географические рамки программы
Новости Новосибирска: СМИ: в Новосибирске задержаны журналист и бывший кандидат в мэры

СМИ: в Новосибирске задержаны журналист и бывший кандидат в мэры

16 Апреля 2021 г.
Задержаны Николай Сальников и Сергей Проничев
Новости Новосибирска: Дефекты при благоустройстве набережной в Оренбурге ликвидирует подрядчик

Дефекты при благоустройстве набережной в Оренбурге ликвидирует подрядчик

15 Апреля 2021 г.
Затем начнутся работы на восточной набережной Урала
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru