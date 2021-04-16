COVID-19 в Новосибирской области развернул тренд

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области перестало падать. О тревожном тренде сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

«К сожалению, в отличие от ситуации марта мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных, очень низкая разница между днями», - отметила она.

По данным минздрава, 85% случаев завоза COVID-19 из-за рубежа в регион коронавируса выявлено у прилетевших из Турции. В связи с этим областной оперативный штаб взял на «особый контроль» работу с туристами, приехавшими из этой страны.

Ранее новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске в этом году не будет.

«Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно», – привел его слова на заседании оргкомитета «Победа» сайт правительства региона.

Вчера оперштаб сообщил о том, что за предшествующие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом. Скорее всего, по итогам 16 апреля их общее количество с начала пандемии превысит 40 тыс. Скончались от болезни 1 695 человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области