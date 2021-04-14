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«Зеленый совет» примет участие в охране и содержании зеленых зон Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
13:25 14 Апреля 2021
парк, создание, совет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске создали «Зеленый совет». Он представляет собой совещательный орган при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

В состав «Зеленого совета» вошли архитекторы, представители декоративных питомников, ботаники, экологи, фитопатологи, озеленители, флористы и дизайнеры.

«Его рекомендации, предложения будут влиять на принятие решений при проведении каких-либо работ, он будет анализировать существующие нормативно-правовые акты и необходимость подготовки документов муниципального уровня, связанных с охраной и содержанием зеленых насаждений, с комплексным благоустройством», – привел пресс-центр мэрии комментарий заместителя начальника управления по благоустройству общественных пространств Марии Смирновой.

Председателем «Зеленого совета» избрана Светлана Гижицкая – начальник отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики». Сопредседателем стала руководитель мастерской ландшафтного дизайна «Верба» Светлана Кузнецова.

По данным пресс-центра мэрии, сейчас члены совета работают над рекомендациями по составу зеленых насаждений города.

Фото: муниципальный портал Новосибирска

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