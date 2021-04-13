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Томичи разработали для новосибирцев дизайн-проект сквера

Главная Общество
Новосибирск
12:09 13 Апреля 2021
благоустройство, проект, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска представило горожанам дизайн-проект развития сквера «Зыряновский». Его разработал Центр развития городской среды Томской области.

«Зыряновский» расположен в Октябрьском районе на одноименной улице на пересечении с ул. Гурьевской. Его площадь составит 5,6 тыс. кв. м. При создании дизайн-проекта был проведен опрос местных жителей.

«Основная идея проекта развития сквера – создание комфортного транзита и оформление центральной аллеи для отдыха: исключается возможность парковки автомобилей, закладывается велодорожка, выстраиваются дополнительные связи между аллеями, основанные на анализе пешеходного трафика. Прогулочная центральная аллея дополнится элементами благоустройства: скамейками, креслами и урнами. В центре предполагается небольшое пространство с парковыми качелями, аллея по бокам ограничится зонами отдыха с круглыми лавочками», - сообщил пресс-центр мэрии.

Новосибирцы могут принять участие в обсуждении дизайн-проекта до 27 апреля. Он опубликован на портале «Зеленый Новосибирск».

Фото: дизайн-проект благоустройства сквера «Зыряновский»

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