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Прокуратура добивается от мэрии Новосибирска определения мест для выгула животных

Главная Общество
Новосибирск
11:02 13 Апреля 2021
животные, суд, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию определить места для выгула домашних животных. Соответствующее решение он вынес по иску прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, городская администрация до сих пор не приняла правовой акт, устанавливающий места для выгула. Между тем, такое требование содержится в федеральном законе об ответственном обращении с животными. Ст. 13 этого закона запрещает «выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления».

«Без правового акта выгул домашних животных осуществляется в непредусмотренных для этих целей местах, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», - отметили в прокуратуре.

Решение райсуда еще не вступило в законную силу.

Как писали Sibnovosti.ru, в Ленинском районе Новосибирска может появиться первый муниципальный приют для бездомных животных. Работу по его созданию ведут городские власти и МКУ «Центр по проблемам домашних животных».

Фото: pixabay.com

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