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Дмитрий Билан отдохнул в заброшенном новосибирском санатории

Главная Общество
Новосибирск
10:38 13 Апреля 2021
певец, фотография, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
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Дмитрий Билан сделал фотосессию под Новосибирском. Известный российский эстрадный певец выложил ее на своей странице в соцсети Instagram.

Съемки прошли в заброшенном санатории «Речкуновский». Он расположен в Бердской зоне отдыха к югу от Новосибирска.   

«К заброшенным зданиям у меня тоже всегда смешанные чувства, ускользающая натура, ностальгические интонации! Стал замечать, что Сейчас очень актуально искусство советского периода и да, в нем много настоящих сокровищ! А поиски свои я не прекращу, потому как всегда было это интересно, да и родом я из этого достаточно долгого периода!», - объяснил свой интерес к развалинам Дмитрий Билан.

«Речкуновский» был построен в 1959 году. Предприятие закрыли в 2004-м в связи с его банкротством.

После посещения Новосибирска Дмитрий Билан отправился в Иркутск. В Instagram можно увидеть его фотосессию, сделанную на Байкале.

Фото: страница Дмитрия Билана в соцсети Instagram

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