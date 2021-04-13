Дмитрий Билан отдохнул в заброшенном новосибирском санатории

Дмитрий Билан сделал фотосессию под Новосибирском. Известный российский эстрадный певец выложил ее на своей странице в соцсети Instagram.

Съемки прошли в заброшенном санатории «Речкуновский». Он расположен в Бердской зоне отдыха к югу от Новосибирска.

«К заброшенным зданиям у меня тоже всегда смешанные чувства, ускользающая натура, ностальгические интонации! Стал замечать, что Сейчас очень актуально искусство советского периода и да, в нем много настоящих сокровищ! А поиски свои я не прекращу, потому как всегда было это интересно, да и родом я из этого достаточно долгого периода!», - объяснил свой интерес к развалинам Дмитрий Билан.

«Речкуновский» был построен в 1959 году. Предприятие закрыли в 2004-м в связи с его банкротством.

После посещения Новосибирска Дмитрий Билан отправился в Иркутск. В Instagram можно увидеть его фотосессию, сделанную на Байкале.

Фото: страница Дмитрия Билана в соцсети Instagram