В Оренбурге обновили дом-музей Гагариных

С сегодняшнего дня в Оренбурге посетители смогут увидеть экспозиции обновленного дома-музея Юрия и Валентины Гагариных. Реконструкция завершилась к 60-летию первого полета человека в космос.

Реконструкция квартиры на ул. Чичерина длилась около двух лет. Итоги работы накануне оценил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«На первом этаже музея посетители могут исследовать Международную космическую станцию с помощью системы виртуальной реальности, на втором – почувствовать себя гостем чкаловской коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты», - говорится в сообщении официального сайта правительства региона.

В мэрии Оренбурга уточнили, что в ходе ремонтно-реставрационных работ в здании укрепили фундамент, стены и крышу.

С 1955 по 1957 годы Юрий Гагарин учился в 1-м Чкаловском (Оренбург тогда назывался Чкалов) военном авиационном училище летчиков. С женой Валентиной они жили на ул. Чичерина, 35.

Фото: официального сайта правительства Оренбургской области