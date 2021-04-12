В России изменились правила управления маткапиталом

В России вступили в силу изменения в правила использования материнского капитала. Речь идет о средствах, которые направили на накопительную часть пенсии, передает «Общественное телевидение России».

Теперь деньги можно отозвать из негосударственных Пенсионных фондов. После этого их направят на счет в Пенсионном фонде. В течение шести месяцев родители должны решить, куда направить эти средства. Срок можно продлить, написав заявление. Но такая возможность дается один раз.

Если через три месяца после полугодового срока родители никуда не направили деньги, то они снова переводятся на накопительную часть пенсии.

Фото: сайт Пенсионного фонда РФ