Оренбургские депутаты хотят приостановить действие ряда статей закона об обращении с животными

Парламент Оренбургской области готовит законодательную инициативу, касающуюся обращения с безнадзорными животными. Она будет направлена в Госдуму РФ.

Речь в документе пойдет о приостановлении действия нескольких статей федерального закона об обращении с животными до 1 января 2023 года.

«Это даст возможность муниципалитетам спланировать ресурсы для полноценной реализации закона. То есть организовать или построить достаточное количество приютов, расширить возможности некоммерческих организаций по работе с безнадзорными животными», - привел сайт областного заксобрания комментарий вице-спикера Александра Куниловского.

Согласно федеральному закону, безнадзорные собаки подлежат отлову, стерилизации и содержанию в приюте. По мнению авторов инициативы, приостановление срока действия ряда статей позволит обеспечить безопасность людей.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее народный хурал Республики Бурятия решил обратиться в Госдуму РФ с инициативой внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее обращение с животными. В бурятском парламенте считают целесообразным ввести обязательную стерилизацию или кастрацию домашних животных.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области