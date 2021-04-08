ТВ БРИКС и Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) начинают сотрудничество по информационному обмену

Телеканал CGTN-Русский Центральной телерадиокорпорации Китая (CCTV, China Media Group) и международная сеть ТВ БРИКС начинают обмен контентом.

Редакция ТВ БРИКС (Россия) присоединилась к онлайн-системе обмена видеоконтентом CGTN. Теперь информационные материалы, подготовленный русскоязычной редакцией канала CGTN, станут доступны зрителям канала ТВ БРИКС в России и пользователям сайта ТВ БРИКС. В свою очередь, эксклюзивные репортажи и специальные программы ТВ БРИКС будут регулярно размещаться на онлайн-платформе CGTN по многостороннему обмену контентом. Таким образом, собственный контент ТВ БРИКС на русском языке станет доступен для использования российскими СМИ и русскоязычными медиа стран СНГ. Данная система призвана усилить информационный обмен на евразийском медиапространстве.

Китайская система обмена видеоконтентом позволяет оперативно получать оригинальные видеоматериалы различных редакций-участников платформы, делиться собственными репортажами и программами. Это взаимодействие обеспечивает доступ телезрителей к эксклюзивной информации из первоисточников, о жизни городов России, Китая и стран СНГ. Сегодня на платформе обмена видеоконтентом CGTN зарегистрировано 34 СМИ из 7 стран.

Весь публикуемый контент каталогизируется по тематическим категориям, среди которых общество, культура и искусство, экономика и финансы, спорт, экология и другие. В базе доступны не только актуальные репортажи, но и документальные фильмы, информационные, познавательные программы.

Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) создана 31 декабря 2016 года. Это международная медиаорганизация, цель которой предоставлять глобальной аудитории точную и своевременную информацию, а также различные аудиовизуальные услуги, способствуя общению и взаимопониманию между Китаем и миром, расширяя культурный обмен, взаимодоверие и сотрудничество между Китаем и другими странами. Штаб-квартира CGTN находится в Пекине.

Телеканалы CGTN доступны для просмотра более чем в 160 странах и регионах мира. CGTN распространяет информационный контент через цифровые платформы, включая свой сайт и мобильные приложения, а также видеохостинги, социальные сети, у которых более 150 миллионов пользователей по всему миру.