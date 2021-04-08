Новые люди раскрасят детские поликлиники в Новосибирске

Партия «Новые люди» подвела итоги всероссийского конкурса «Марафон идей» для Новосибирской области. По итогам финала, состоявшегося 7 апреля, жюри отобрало три лучших проекта для улучшения жизни в нашем городе. Они не только получат финансирование, но и будут включены в предвыборную программу партии.

Конкурс «Марафон идей» проходил с 12 февраля по 12 марта 2021 года. Жители всех регионов России могли предложить свой проект для города, субъекта федерации или даже для всей страны. Для этого было достаточно зайти на сайт акции и отправить заявку.

В результате партия «Новые люди» получила более 15 тысяч заявок со всей России. В региональный финал в Новосибирске прошло 10 проектов из самых разных сфер жизни. На заключительном этапе участникам было предоставлено по полторы минуты для презентации, а также время для ответов на дополнительные вопросы членов жюри. Лучшими были признаны три инициативы.

Энтузиаст скандинавской ходьбы Ольга Щербакова предложила проект по популяризации этого занятия. Она является инструктором по этому виду спорта уже пять лет и сетует на то, что такой способ сохранить здоровье еще не слишком популярен у новосибирцев среднего возраста. Поддержка заявки, как рассчитывает Ольга Щербакова, позволит вовлечь в занятия до 200 жителей региона в возрасте «45 плюс».

«Я в восторге!», - воскликнула Елена Коростелева, услышав, что и ее проект оказался в числе победителей. Идея создания в новосибирском Академгородке площадки для детей с диагнозом ДЦП уже находится в стадии реализации. Но с финансовой и организационной поддержкой партии он может быть масштабирован. О такой возможности сказала на конференции депутат законодательного собрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Третьим победителем «Марафона идей» стала Юлия Карпунина. Она со своими единомышленниками организует команды волонтеров, которые расписывают яркими граффити суровые стены зданий детских поликлиник.

«Малоэтажные строения профессионалам становятся неинтересны, а на большие объекты нет либо разрешения, либо финансирования», - рассказала активистка о проблемах, с которыми сталкивается проект.

По ее словам, одно граффити обходится примерно в 300 тыс. рублей. И это расходы только на материалы и оборудование – сами художники работают на таких объектах бесплатно.

Все победители получат на реализацию своих идей по 100 тыс. рублей. Но финансовая партийная помощь новосибирским заявкам этим не ограничилась. Члены жюри решили вложить свои собственные деньги в часть проектов. Анна Сариджа запросила на создание онлайн-площадки для организации фестивалей 5 тыс. рублей, а Денис Рабе оценил необходимые вложения в проект по подготовке к ЕГЭ 11-классников из малообеспеченных семей в 15 тыс.

Координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев отметил высокий уровень новосибирских заявок и их разносторонний характер. Например, только в Новосибирске появился проект по продлению времени работы библиотек, что позволило бы им превратиться в пространства для культурного отдыха.

«Партии важно знать, что интересует людей. Прежде всего, это желание жить в комфортном, красивом и безопасном городе. Именно на запросах людей, проблемах, которые они пытаются решить в том числе с помощью своих проектов, и будет строиться кампания партии на выборах в Государственную думу», - сказал Алексей Рвачев, подводя итоги «Марафона идей» в Новосибирской области.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»