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К конце недели в Новосибирске завершат расконсервацию ливневки

Главная Общество
Новосибирск
10:28 7 Апреля 2021
работы, вода, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Расконсервация ливневой канализации Новосибирска должна быть завершена к концу этой недели. Соответствующее поручение дал мэр Анатолий Локоть.

«В этом году – впервые с момента запуска в эксплуатацию – чистят трубопровод на левом берегу, в районе ул. Широкой. По данным специалистов, труба диаметром 1,5 м забита почти на 90%. Также нужно приводить в порядок коллектор речки Ельцовки под ул. Нарымской. Во время паводка река становится полноводной и доставляет немало проблем», - обратил внимание глава города на конкретные объекты.

Общая протяженность коллекторов в городе – около 700 км. Ранее сообщалось, что до 2028 года в Новосибирске предполагается построить 150 км новых сетей. Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году для управления системой ливневой канализации Новосибирска в МУП УЗСПТС была создана «Служба эксплуатации инженерных сооружений». В настоящее время работа по расконсервации ливневки завершена на 80%.

В конце марта в Новосибирске был введен режим повышенной готовности органов управления и сил. Причиной стала опасность подтоплений.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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