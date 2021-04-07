К конце недели в Новосибирске завершат расконсервацию ливневки

Расконсервация ливневой канализации Новосибирска должна быть завершена к концу этой недели. Соответствующее поручение дал мэр Анатолий Локоть.

«В этом году – впервые с момента запуска в эксплуатацию – чистят трубопровод на левом берегу, в районе ул. Широкой. По данным специалистов, труба диаметром 1,5 м забита почти на 90%. Также нужно приводить в порядок коллектор речки Ельцовки под ул. Нарымской. Во время паводка река становится полноводной и доставляет немало проблем», - обратил внимание глава города на конкретные объекты.

Общая протяженность коллекторов в городе – около 700 км. Ранее сообщалось, что до 2028 года в Новосибирске предполагается построить 150 км новых сетей. Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году для управления системой ливневой канализации Новосибирска в МУП УЗСПТС была создана «Служба эксплуатации инженерных сооружений». В настоящее время работа по расконсервации ливневки завершена на 80%.

В конце марта в Новосибирске был введен режим повышенной готовности органов управления и сил. Причиной стала опасность подтоплений.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook