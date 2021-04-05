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Рост численности населения отмечен только в двух сибирских регионах из 10

Главная Общество
Новосибирск
11:03 5 Апреля 2021
сибирь, население, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Численность населения за 2018-2020 годы выросла только в двух регионах Сибирского федерального округа. Это следует из результатов исследования, проведенного «РИА Новости».

Итоги демографического исследования опубликованы на сайте информагентства. По его данным, численность населения в Республике Тува за три года выросла на 2,7% (седьмое место по темпу прироста среди регионов России), в Республике Алтай – на 1,3%.

Во всех остальных восьми регионах зафиксирован демографический спад. Сильнее всего он заметен в Омской области, потерявшей 2,9% населения, а также в Алтайском крае и Кемеровской области (по 2,3%).

«Показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов», - сделали вывод «РИА Новости» по итогам исследования.

Всего в Сибирском федеральном округе на 1 января 2021 года проживало 17 млн человек.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

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