Сторонники отмены масочного режима проиграли в Верховном суде России

Верховный суд России отклонил коллективный иск об отмене масочного режима в стране. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача РФ 22 мая прошлого года. С иском о его отмене обратились более 1,5 тыс. человек.

Об отклонении иска суд попросили представители Роспотребнадзора. А истцы настаивали на том, что маски вредят здоровью людей. Они пришли в суд, но многие не смогли попасть на заседание. Истцы отказались надеть маски, а в здание без них не пускают.