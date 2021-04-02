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Сторонники отмены масочного режима проиграли в Верховном суде России

Главная Общество
Новосибирск
12:14 2 Апреля 2021
суд, режим, отмена
Автор: Sibnovosti.ru
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Верховный суд России отклонил коллективный иск об отмене масочного режима в стране. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача РФ 22 мая прошлого года. С иском о его отмене обратились более 1,5 тыс. человек.

Об отклонении иска суд попросили представители Роспотребнадзора. А истцы настаивали на том, что маски вредят здоровью людей. Они пришли в суд, но многие не смогли попасть на заседание. Истцы отказались надеть маски, а в здание без них не пускают.

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