В ночь на 1 апреля начнется запись детей в первые классы новосибирских школ

Пиковое число обращений новосибирцев на единый портал госуслуг по поводу записи детей в первый класс ожидается ночью 1 апреля. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Анатолий Дюбанов и министр образования региона Сергей Федорчук проверили готовность платформы в ходе посещения МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия».

«Механизм портала модернизирован и стал еще более удобен для родителей – раньше надо было посылать заявление несколько раз, до тех пор, пока оно не «пробьется» и не будет дан ответ, что заявление поступило. Сейчас – заявление сразу же ставится в очередь, в буфер», - процитировал министра цифрового развития и связи сайт правительства региона.

Запись в первый класс начнется 1 апреля и завершится 30 июня. На детей, не проживающих на закрепленной территории, заявления можно подавать с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

По данным областных властей, в 2020 году через портал госуслуг было подано около 13 тыс. заявлений на зачисление в первый класс. В том числе 1,5 тыс. – за первые полчаса приема.

Ежегодно число первоклассников в Новосибирской области растет на 5-10%.

Фото: сайт правительства Новосибирской области