В Новосибирске объявлена стоимость безлимитного проездного

На общественном транспорте Новосибирска будет действовать безлимитный проездной. Предполагается, что он будет введен в апреле.

Стоимость безлимитного проездного составит 2 450 руб. Его можно будет использовать на всех видах общественного транспорта, работающего по регулируемому тарифу.

«В настоящее время технические и организационные мероприятия выполнены. Проведена настройка терминального оборудования. Сейчас готовится дополнительное соглашение с перевозчиками», – сообщил пресс-центру мэрии начальник муниципального управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров.

Как пояснили в городской администрации, безлимитный проездной будет реализован на уже существующих носителях как дополнительный тарифный план к уже действующей транспортной карте.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook