Для борьбы с подтоплениями в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске введен режим повышенной готовности органов управления и сил. Причиной стала опасность подтоплений.

Резкое потепление в Новосибирске вызвало активное таяние снега. Из-за подтопления придомовых территорий и участков дорог возникли перебои в работе оперативных служб.

«Превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей», - отметили в пресс-центре мэрии.

Глава города Анатолий Локоть распорядился организовать уборку улично-дорожной сети и вывоз снега.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине марта он дал указание администрациям районов и управляющим компаниям вывезти снег с придомовых территорий за две недели. В Новосибирске насчитывается около 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление во время таяния снега.