26 марта
Новосибирск
погода -1 °C
76.17
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Для борьбы с подтоплениями в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

Главная Общество
Новосибирск
12:31 26 Марта 2021
снег, чс, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске введен режим повышенной готовности органов управления и сил. Причиной стала опасность подтоплений.

Резкое потепление в Новосибирске вызвало активное таяние снега. Из-за подтопления придомовых территорий и участков дорог возникли перебои в работе оперативных служб.

«Превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей», - отметили в пресс-центре мэрии.

Глава города Анатолий Локоть распорядился организовать уборку улично-дорожной сети и вывоз снега.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине марта он дал указание администрациям районов и управляющим компаниям вывезти снег с придомовых территорий за две недели. В Новосибирске насчитывается около 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление во время таяния снега.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Осужденные помогают властям Новосибирска справиться со снегом

Осужденные помогают властям Новосибирска справиться со снегом

26 Марта 2021 г.
Рабочих для ручной уборки городу не хватает
Новости Новосибирска: Открытие центра онкологической помощи в Бердске запланировано на сентябрь

Открытие центра онкологической помощи в Бердске запланировано на сентябрь

25 Марта 2021 г.
Проект обойдется примерно в 300 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирско-московская команда выступит в высшей лиге КВН

Новосибирско-московская команда выступит в высшей лиге КВН

23 Марта 2021 г.
В премьер-лигу вошли коллективы из Томска, Красноярска, Кемерова
Новости Новосибирска: Сибирские реки вскроются раньше обычного

Сибирские реки вскроются раньше обычного

23 Марта 2021 г.
Начало весеннего половодья ожидается на рубеже марта и апреля
Новости Новосибирска: На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

17 Марта 2021 г.
В городе насчитали почти 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление
Новости Новосибирска: В Новосибирской области создан первый лесной парк

В Новосибирской области создан первый лесной парк

17 Марта 2021 г.
Площадь «Заельцовского бора» составляет 9,2 тыс. гектаров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Пандемия снизила оптимизм новосибирской розницы

Пандемия снизила оптимизм новосибирской розницы

24 Марта 2021 г.
Предприниматели указали на недостаточный платежеспособный спрос
Новости Новосибирска: Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в новосибирском селе

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в новосибирском селе

22 Марта 2021 г.
Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении
Новости Новосибирска: «Площадь Маркса» стала самой загруженной станцией новосибирского метро в 2020 году

«Площадь Маркса» стала самой загруженной станцией новосибирского метро в 2020 году

24 Марта 2021 г.
На нее пришлось 19,43% всего пассажиропотока
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru