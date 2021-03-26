Осужденные помогают властям Новосибирска справиться со снегом

Власти Новосибирска решили привлекать к борьбе со снегом осужденных к принудительным и обязательным работам. На работу берут тех, кто отбывает наказание без изоляции от общества.

По данным пресс-центра мэрии, в Дзержинском районе осужденные расчистили тротуар у детского сада на ул. Кошурникова, а также тротуар и мостик через лог на ул. Лежена. Как пояснил глава администрации района Александра Рудских, рабочих для ручной уборки там, где не может пройти техника не хватает.

Как сообщил начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Новосибирской области Евгений Ревенко, по соглашению осужденные выполняют работу на безвозмездной основе в свободное от основной работы или учебы время, ежедневно от двух до четырех часов. Ежедневно на уборку города может выходить более 100 человек, осужденных к обязательным работам.