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Открытие центра онкологической помощи в Бердске запланировано на сентябрь

Главная Общество
Новосибирск
11:24 25 Марта 2021
онкология, больница, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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В сентябре этого года в новосибирском городе Бердске предполагается открыть центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Он создается на базе ГБУЗ «Бердская центральная городская больница».

О сроках создания центра стало известно в ходе рабочей поездки во второй по величине город Новосибирской области первого вице-губернатора Юрия Петухова. На проект будет потрачено около 300 млн руб.

«Для подготовки помещений будущего ЦАОП под медицинское диагностическое оборудование здесь будет проведен капитальный ремонт, а также планируется открытие новых кабинетов узких специалистов. Работы планируется завершить в августе этого года. Затем начнется монтаж нового диагностического оборудования», - говорится в сообщении правительства региона.

Центр будет обслуживать все взрослое население Бердска. Как писали Sibnovosti.ru, в 2022 году ЦАОП будет открыт в ГБУЗ «Барабинская центральная районная больница».

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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