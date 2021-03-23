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Новосибирско-московская команда выступит в высшей лиге КВН

Главная Общество
Новосибирск
15:53 23 Марта 2021
квн, лига, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Клубе веселых и находчивых (КВН) объявили состав высшей лиги и премьер-лиги на сезон 2021 года. Отбор прошел по итогам международного фестиваля КВН «КиВиН-2021», который состоялся в Сочи.

В высшую лигу вошли 25 команд из России и Белоруссии. Из них только одна представляет Сибирский федеральный округ. Команду «Я обиделась» сформировали игроки Новосибирского государственного университета и Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Москва).

В премьер-лиге 21 коллектив. В их числе сразу несколько сибирских. Это томский «Вояж», «Азия Чикас» из красноярского Сибирского федерального университета, кемеровские «Зеленый чемодан» и «Копы».

Всего в конкурсной программе фестиваля, по данным официального сайта мэрии Кемерова приняли участие более 350 команд.

Фото: официальный сайт мэрии Кемерова

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