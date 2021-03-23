Сибирские реки вскроются раньше обычного

Вскрытие рек в Западной Сибири ожидается на двое-пять суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз дал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

«Начало весеннего половодья в предгорьях Алтая, а также на территории севера Республики Алтай начнется на стыке марта и апреля и придется на первую, вторую декаду апреля», - сказал он.

Начальник управления также отметил, что прохождение половодья осложнит переувлажнение почвы в районе бассейна верхней Оби.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале в Сибирском федеральном округе прошло первое совещание по подготовке к паводкам. Его провел полпред президента Сергея Меняйло. Тогда было объявлено о том, что наибольшую опасность ученые прогнозируют в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. Всего в зону риска могут попасть более 700 населенных пунктов, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков дорог.

В середине марта в Томской области спасатели начали взрывать лед.

Фото: «Общественное телевидение России»