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На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

Главная Общество
Новосибирск
12:31 17 Марта 2021
снег, паводок, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал указание администрациям районов и управляющим компаниям вывезти снег с придомовых территорий за две недели. Глава города проверил исполнение противопаводковых мероприятий в Центральном округе.

По данным мэра, в Новосибирске насчитывается около 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление во время таяния снега. В том числе 18 в Центральном округе.

«По итогам объезда у нас есть замечания: надо прибавлять темп, ускорять работу – в выходные ожидаются положительные температуры, в таких условиях неубранный снег, сосульки на крышах представляют большую опасность», – заявил Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, до начала активного таяния снега должны быть подготовлены 35 магистральных ливневых коллекторов, 10 оголовков коллекторов малых рек и около 1 тыс. колодцев.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале сибирский полпред президента РФ Сергея Меняйло провел с главами регионов совещание по подготовке к паводкам. Наибольшую опасность ученые прогнозируют в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. Всего в зону риска могут попасть более 700 населенных пунктов, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков дорог.

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