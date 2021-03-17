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В Новосибирской области создан первый лесной парк

Главная Общество
Новосибирск
09:01 17 Марта 2021
лес, статус, постановление
Автор: Sibnovosti.ru
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Заельцовский бор в Новосибирске получил статус лесного парка. Его площадь составляет 9,2 тыс. га.

О создании нового особо охраняемого природного объекта регионального значения говорится в постановлении правительства Новосибирской области № 67-п. Документ датирован 16 марта.

«Объект создается с учетом необходимости сохранения лесов, являющихся частью природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации и имеющих особое рекреационное значение для жителей региона», - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце февраля 2021 года законодательное собрание региона приняло поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» в двух чтениях. Согласно документу, к лесным паркам могут быть отнесены участки с лесными насаждениями и другие, в том числе расположенные на землях населенных пунктов, которые имеют особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое либо оздоровительное значение.

Фото: сайт парка культуры и отдыха «Заельцовский»

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